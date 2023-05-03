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Россия готовит масштабный теракт. У Зеленского высказались об "атаке" дронов на Кремль

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может являться свидетельством подготовки Москвой масштабного теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и подобные "атаки" на объекты на территории РФ не решают ни единой военной задачи. Но, в то же время, для Москвы такие действия стали бы основанием для оправдания ударов по мирным украинцам.

"Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных БПЛА на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, потеря силового контроля над страной со стороны российского диктатора Владимира Путина и его приспешников очевидна. Поэтому “что-то в России точно происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем”.

Напомним, сегодня, 3 мая, россияне начали обвинять Украину в попытке атаковать Кремль при помощи дронов.

Позже в сети появились видео, на которых можно увидеть момент "удара".

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