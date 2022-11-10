Россия готовит массированный удар по Украине, накапливая ракеты, - Воздушные силы

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", - рассказал Игнат.

По его словам, оккупанты увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками, снижение ракетных ударов и ударов беспилотниками "не так много", поэтому Игнат предположил, РФ, вероятно, пытается нарастить запасы.

"А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре - враг несколько месяцев накапливал свои средства", - обратил внимание Игнат.

Он также рассказал, что сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений двинуть нашу критическую инфраструктуру", - допускает Игнат.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним, 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, целью врага стали ряд объектов критической инфраструктуры, всего было выпущено 55 ракет (45 из них сбиты).

Тогда российские оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них - энергетические. Кроме того, более 10 человек пострадали в результате атак.

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