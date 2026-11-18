Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на презентации отчета Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

По словам дипломата, пока невозможно точно спрогнозировать, решится ли Москва на прямое нападение, однако процесс формирования предпосылок для этого уже запущен.

"Никто не знает на самом деле, будет ли вторжение в эти страны или не будет, но то, что создаются и условия, и определенная подготовка идет информационно - это совершенно однозначно", - подчеркнул Георгий Тихий.

Одним из главных угрожающих факторов представитель МИД назвал возвращение России к риторике дипломатических ультиматумов.

Москва снова пытается навязать дискуссию о новой "архитектуре безопасности Европы", напоминающей события декабря 2021 года, когда Кремль потребовал от НАТО вернуться к границам 1997 года.

Тихий подчеркнул, что это классическая тактика создания фальшивого повода для агрессии - выдвинуть заранее неприемлемые требования, получить отказ и использовать его как оправдание для нападения.

"Какая безопасность? Она давно существует, не нужно никакой новой архитектуры безопасности Европы. Она закреплена в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии, в Стамбульской хартии. И Россия подписалась под этими тремя документами, но сама же их нарушила", - отметил представитель МИД.

Спикер напомнил, что глава МИД Андрей Сибига уже поднимал этот вопрос на международном уровне, призывая партнеров относиться к российским информационным кампаниям максимально серьезно.

В Киеве настаивают на четкой последовательности шагов в дипломатическом процессе - сначала - прекращения огня в Украине, далее - переговоры о гарантиях безопасности и мирном урегулировании для Украины и только после этого - обсуждение того, как обеспечить безопасность для остальной Европы, а не наоборот, как этого добивается Кремль.