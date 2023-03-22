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Россия единственная, кто говорит о ядерном оружии, - МИД Британии об урановых снарядах ВСУ

Фото: Россия единственная, кто говорит о ядерном оружии, - МИД Британии об урановых снарядах ВСУ ()
Автор: Сергей Пышкин

Снаряды с обедненным ураном используются в вооружении, поскольку легче пробивают броню. Их передача ВСУ не является ядерной эскалацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы МИД Британии, Россия сегодня единственная страна, которая постоянно поднимает ядерный вопрос. В то же время, передача снарядов с обедненным ураном ВСУ никоим образом не угрожает стране-оккупанту.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах - это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - заявил Клеверли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам замминистра обороны Британии Аннабель Голди, Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Позже российский диктатор Владимир Путин испугался предстоящей передачи Украине снарядов с обедненным ураном от Британии и уже успел пригрозить ответной реакцией.

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