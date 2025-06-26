Россия является угрозой, надо инвестировать в оборону: Евросовет обнародовал выводы с саммита НАТО

"Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в условиях меняющейся среды составляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза", - сказано в сообщении.

Европейский Совет на фоне решений, принятых на саммите НАТО, предлагает членам Евросоюза принять следующие меры:

странам нужно увеличить расходы на оборону и безопасность;

активнее использовать инструмент совместных оборонных закупок;

координировать между собой оборонные обязательства;

парламенты стран-членов должны быстро рассмотреть и одобрить предложение об увеличении оборонных расходов членов НАТО;

следует мобилизовать частное финансирование для оборонного сектора;

Европейский инвестиционный банк должен также обеспечить надлежащее финансирование оборонной промышленности;

сделать все для того, чтобы европейский оборонпром имел оборонные предприятия нужных направлений.

"Европейский Совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности относительно восточной границы ЕС, учитывая угрозы, возникающие со стороны России и Беларуси", - говорится в тексте документа.

Также Евросовет анонсировал, что рассмотрение прогресса выполнения рекомендаций пройдет в октябре 2025 года во время очередного заседания. До октября у стран ЕС есть время начать внедрять все необходимое для укрепления безопасности.

"Европейский Совет напоминает, что более сильный и более способный Европейский Союз в сфере безопасности и обороны положительно повлияет на глобальную и трансатлантическую безопасность и дополняет НАТО, которая остается для тех государств, которые являются ее членами, основой их коллективной обороны", - добавили в сообщении.