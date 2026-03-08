RU

Россия вторые сутки подряд атакует газодобычу "Нафтогаза" на Полтавщине

18:45 08.03.2026 Вс
1 мин
Работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена
aimg Эдуард Ткач
Фото: сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий (Getty Images)

Российские оккупанты в воскресенье, 8 марта, уже вторые сутки подряд массированно атакуют дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт группы "Нафтогаз".

Читайте также: Нафтогаз открыл новый маршрут поставок газа: как это работает

В компании проинформировали, что из-за обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Также зафиксированы повреждения и потери. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Обстрел объектов "Нафтогаза"

Напомним, что сегодняшний обстрел "Нафтогаза" уже далеко не первый. В частности, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Кстати, обстрел 27 января был уже пятнадцатым по объектам "Нафтогаза" с начала 2026 года.

