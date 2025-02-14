"Россия не позволит": Трамп разъяснил почему не видит членства Украины в НАТО

Глава Белого дома заявил, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.

"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. - ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", - отметил Трамп.

Президент также отметил, что именно вопрос членства Украины в Альянсе привел к началу полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (русские. - ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", - сказал Трамп.

Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что войны между Украиной и Россией "никогда бы не произошло", если бы он был президентом.