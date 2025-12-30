Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств: Сибига об "атаке" на резиденцию Путина

"И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", - отметил глава МИД.

Он добавил, что вызывает удивление обеспокоенность эмиратской, индийской и пакистанской сторон относительно события, которое не произошло.

"Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил о длительном послужном списке ложных заявлений России.

"Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету", - отметил Сибига.

Он также призвал государства воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения, поскольку это "подыгрывает российской пропаганде и подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед".