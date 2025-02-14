Генштаб о ситуации на фронте: почти 100 боев и более 4,5 тысячи обстрелов за день

За сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений, враг активизировал авиаудары и атаки дронами. Украинские защитники дают решительный отпор, нанося противнику потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Всего, по данным Генштаба, с начала этих суток произошло 99 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину украинской территории, нанося ему огневое поражение. Сегодня российские захватчики

нанесли 45 авиационных ударов,

сбросили 64 управляемые авиационные бомбы,

привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе,

осуществили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отражают одну атаку противника в районе Глубокого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загрызово и Глушковки, где украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении продолжаются два вражеских штурма позиций наших защитников вблизи Часового Яра. Одно боестолкновение Силы обороны успешно отбили.

Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Семь вражеских атак успешно отражены нашими защитниками, еще три - продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 153 оккупанта, из них 84 - безвозвратно.

Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, мотоцикл, противотанковое средство, прицепная гаубица "Мста-Б", четыре антенны БпЛА, портативная станция радиоэлектронной борьбы, три разведывательных дрона. К тому же поврежден танк и четыре пушки россиян.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений.

Генштаб отметил подразделения, которые наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.