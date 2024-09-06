Россия за сутки сбросила 120 КАБов, а ВСУ ударили по пункту управления: ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили пункт управления и четыре средства ПВО.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении было 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении велось 10 боев. Украинские воины пресекли все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Часового Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки.

На Торецком направлении было 16 боев, в частности, в районах Торецк, Леонидовки и Нелиповки.

На Покровском направлении защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лисовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий возле Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили штурм противника неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На других направлениях обстановка без изменений.