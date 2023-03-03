RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия динамично меняет количество кораблей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

Иллюстративное фото: Россия динамично меняет количество кораблей в Черном море (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия динамично изменяет состав корабельной группировки в Черном море. В настоящее время выведено 13 кораблей, из которых два - ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетобезопасном для себя районе, динамично меняя свой состав", - сказано в нем.

По состоянию на 12:00 в Черном море находились 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых - до 8 ракет "Калибр".

При этом в ОК "Юг" отмечают, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно.

"Активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению как ракет воздушного базирования, так и морского. Поэтому угроза ракетного удара остается", - добавляют военные.

Напомним, ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациячорное мореВойна России против Украины