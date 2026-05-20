Россия демонстрирует слабость. Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии

В Евросоюзе отреагировали на новые угрозы Москвы странам Балтии, заявив, что Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.
Она назвала "полной чушью" утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак.
По словам Каллас, в Москве прекрасно знают, что эти заявления не соответствуют действительности.
"Угрозы Москвы в адрес стран Балтии - это не признак силы, а признак слабости", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она также заявила, что Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается давить на союзников Киева через запугивание.
По мнению Каллас, Кремль хочет заставить европейские страны уменьшить поддержку Украины.
Впрочем, в ЕС призывают действовать наоборот.
"Правильная реакция - поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить обороноспособность Европы", - подытожила Каллас.
Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина якобы готовит атаки по российской территории с использованием воздушного пространства Латвии. В Риге и Киеве эти обвинения назвали фейком и частью российской дезинформации.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Байба Браже и представитель украинского МИД Георгий Тихий отметили, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии для ударов по РФ.
Впрочем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя снова озвучил эти заявления во время заседания Совета безопасности ООН, распространив утверждение о якобы подготовке атак украинских дронов с территории стран Балтии.
В ответ заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выполняет все обязательства перед союзниками по НАТО и не допустит угроз в адрес государств Альянса.