RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Россия демилитаризуется по плану": глава Минобороны об уничтожении ракет

Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сбивали, сбивают и будут сбивать российские БПЛА, ракеты, самолеты и вертолеты. Страна-агрессор "демилитаризуется по плану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется "по плану", - написал Резников и добавил видео уничтожения одной из российских ракет.

Напомним, что вчера Россия во время массированной атаки выпустила по Украине 70 ракет, из которых 58 бойцы противовоздушной обороны уничтожили.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли 711 крылатых ракет, 1740 БПЛА и 283 самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковРосавиацияВойна России против Украиныракетный удар