"Россия демилитаризуется по плану": глава Минобороны об уничтожении ракет

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется "по плану", - написал Резников и добавил видео уничтожения одной из российских ракет.

Напомним, что вчера Россия во время массированной атаки выпустила по Украине 70 ракет, из которых 58 бойцы противовоздушной обороны уничтожили.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли 711 крылатых ракет, 1740 БПЛА и 283 самолета.

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