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Россия не дает коридор для эвакуации гражданских в Курской области, - ВСУ

Фото: РФ не дает коридор для эвакуации гражданских в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не дает коридор для эвакуации гражданских в Курской области. При этом армия РФ продолжает обстрелы городов и сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные говорят с жителями приграничных населенных пунктов Курской области

"Они (местные жители, - ред.) говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает", - сказал спикер.

По его словам, российская армия бьет по местам, где нет военных - по городам и селам. Россияне используют управляемые авиационные бомбы и дроны.

"Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, достаточно современное здание, и многие такие примеры есть", - добавил Мысник.

Он отметил, что Силы обороны пытаются создать условия для нормальной жизни на контролируемых территориях. Но большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны российских военных. Мысник добавил, что гуманитарная ситуация сложная.

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области идет наступательная операция Сил обороны Украины. На днях главком ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

Украина контролирует более 100 населенных пунктов в Курской области. Также украинские власти объявили о создании военной комендатуры в Курской области и заявили о планах открыть коридор для эвакуации гражданских.

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