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Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ

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Украина, Среда 28 декабря 2022 15:27
Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ Фото: цены на экспорт из Украины снизились с рекордных уровней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Замедление мировой экономики, "зерновой коридор" из Украины, фактические и ожидаемые поступления газа и нефти от альтернативных поставщиков снизили цены на мировых товарных рынках с рекордных уровней первого полугодия 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, цены на зерновые, включая пшеницу и кукурузу, снизились с рекордных значений первого полугодия, в частности, благодаря возобновлению украинского экспорта. В настоящее время на достаточно высоком уровне их удерживают проблемы с погодными условиями и сбором нового урожая в ряде ведущих производителей мира (США, Австралии, Франции).

Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ

Ожидается, что благодаря продолжению работы "зернового коридора" и расширению посевных площадей в странах Южного полушария пшеница будет дешеветь и дальше.

Цены на сталь и железную руду сокращались из-за вялого спроса, вызванного замедлением глобальной экономики, включая Китай. Учитывая пессимистические прогнозы мирового роста, тенденция может продолжаться, отмечают в НБУ

"Вместе с тем, Украине трудно воспользоваться текущими высокими ценами из-за потери производственных и логистических мощностей, прежде всего, в добыче и металлургии", - говорится в отчете.

Цены на энергоносители

Как отметили в НБУ, динамика цен на нефть является нисходящей прежде всего из-за замедления мировой экономики. Несмотря на российский шантаж, цены на природный газ в Европе значительно сократились благодаря мягкой погоде осенью, заполнению газохранилищ, увеличению поставок из Норвегии и поступлений сжиженного газа (в том числе из США, Катара, Алжира и Австралии).

"Снижение цен на энергоносители является положительным фактором для Украины. Однако с началом холодного сезона цены остаются высокими и волатильными", - говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует снижение цен на газ в Европе и мировые цены на нефть в 2023-2024 годах.

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