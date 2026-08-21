Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места

Россия разворачивает собственную низкоорбитальную систему спутниковой связи "Рассвет", которая должна стать ее ответом Starlink. Формально проект ориентирован на гражданский широкополосный интернет, однако Центр оборонных реформ указывает и на его военное применение – связь между командными пунктами и передовой, координацию артиллерии и авиации, обмен разведывательной информацией и управление беспилотниками.

Владимир Путин, как отмечают авторы исследования, фактически уже признал использование системы для управления БПЛА на фронте.

Проект стоимостью около 6,1 млрд долларов реализует частная компания "Бюро 1440". Но за фасадом частной космической компании стоят ресурсы крупного X Holding, связи со спецслужбами, поддержка "Роскосмоса", кадры российской космической отрасли и производственная сеть из более чем 1300 компаний.

Одна из главных слабостей "Рассвет" – именно то, от чего Москва декларирует стремление избавиться: зависимость от иностранных компонентов, китайских каналов поставок и западного оборудования, доступ к которому сохраняется вопреки санкциям.

Что такое "Рассвет" и зачем он России

Основу "Рассвет" должны составить 292 низкоорбитальных спутника, наземная инфраструктура управления, шлюзовые станции и пользовательские терминалы. Федеральный проект предусматривает запуск в общей сложности 383 аппаратов в 2025-2030 годах: 292 для основной группировки и еще 91 на замену.

Проект стартовал в 2020 году как исследовательская инициатива мобильного оператора "МегаФон". Впоследствии "Рассвет" постепенно интегрировали в государственные программы Российской Федерации. Формально это было закреплено в 2025 году, когда "Бюро 1440" включили в федеральный проект "Инфраструктура доступа к сети Интернет".

Публично Москва позиционирует систему как средство защищенной связи для отдаленных территорий, транспорта, промышленности и государственных пользователей. Некоторые российские чиновники прямо называли ее "суверенным ответом" американскому Starlink.

Однако Центр оборонных реформ указывает, что в открытых источниках есть ряд признаков, указывающих на риск двойного использования "Рассвет". В частности, речь идет о связи между командными пунктами и передовыми позициями, координации артиллерии и авиации, обмене разведывательной и картографической информацией, поддержании связи во время движения, а также управлении беспилотными летательными аппаратами.

В июне 2026 года Владимир Путин, как отмечают авторы, фактически признал использование "Рассвет" для управления беспилотниками на фронте. Авторы исследования также считают, что "Рассвет" может использоваться для повышения точности российской навигационной системы GLONASS.

31 спутник сейчас и ставка на 2027 год

Развертывание "Рассвет" уже отстает от первоначального графика. Первые аппараты планировали запустить в 2025 году, но первую партию из 16 спутников вывели на орбиту только в марте 2026-го. Один из них впоследствии сошел с орбиты. Второй запуск состоялся 19 июля – по данным специализированных сервисов, он также включал 16 аппаратов.

После этого группировка насчитывала 31 спутник. Нынешнее использование этой группы спутников, вероятно, ограничивается проверкой бортовых систем, испытаниями и подготовкой к дальнейшему развертыванию группировки. Это согласуется с заявлением генерального директора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, по словам которого 2026 год должен стать этапом опытной эксплуатации и тестирования системы в реальных условиях.

До конца 2026 года Россия планирует довести группировку "Рассвет" до 156 спутников. Поэтому ближайшие месяцы покажут, сможет ли "Бюро 1440" регулярно запускать новые аппараты и быстро наращивать систему.

Если этот план выполнят, уже в начале 2027 года "Рассвет" может перейти от испытаний к ограниченному практическому использованию.

По оценке авторов исследования, 156 спутников уже должно быть достаточно для того, чтобы система могла поддерживать связь и передачу данных, хотя ее возможности еще будут ограниченными. Для российских военных это будет означать появление еще не полноценного аналога Starlink, но уже практически пригодной системы спутниковой связи.

В 2027 году "Бюро 1440" также планирует начать коммерческую эксплуатацию "Рассвет".

То есть называть систему уже готовым российским Starlink рановато. Один из ключевых элементов такой сети – пользовательские терминалы, через которые подключаются к спутникам. По официальной дорожной карте их массовое производство планируют только на 2030 год.

И хотя руководитель "Бюро 1440" Шелобков заявлял, что терминалы уже выпускают в значительных количествах, Центр оборонных реформ не нашел убедительных подтверждений того, что компания действительно готова к их серийному производству.

Кто стоит за "Рассветом": X Holding и связи с ФСБ

Ключевым владельцем "Бюро 1440" является X Holding LLC – ей принадлежит около 57% компании. Еще 4% на момент скрытия структуры собственности принадлежали гендиректору Шелобкову, по 3% – Артему Икоеву и Сергею Столярову.

Около 33% связаны с закрытым фондом "Олимп-М", которым управляет Mercury Capital Trust Management Company. Конечных владельцев этой доли установить сложно. Актуальные данные о владельцах "Бюро 1440" были скрыты по решению российского государственного органа еще в 2022 году.

В структуру X Holding входят еще несколько ключевых активов, кроме "Бюро 1440" – YADRO, Citadel, Garda, Kryptonit и Micran. Часть этих структур находится под санкциями США или ЕС. В то же время именно Bureau 1440 LLC и ее руководитель Шелобков, по данным исследования, в проверенных открытых санкционных реестрах не фигурируют.

Фото: российский аналог Starlink - "Рассвет" (сайт Бюро 1440)

Шелобков при этом одновременно возглавляет и "Бюро 1440", и X Holding, и ряд других структур группы. Таким образом, космический проект фактически встроен в значительно более крупную технологическую экосистему X Holding, которая охватывает ИТ, телекоммуникации, кибербезопасность и радиоэлектронику. А санкции, фактически, не охватывают ключевого менеджера и главное юридическое лицо проекта "Рассвет".

По оценке Центра оборонных реформ, "Бюро 1440" активно использует инфраструктурные, вычислительные и организационные ресурсы YADRO, аппаратно-программные системы Citadel и продукцию Micran.

У "Бюро 1440" есть и собственные дочерние компании. В частности, Labs 1440 производит солнечные батареи для космических аппаратов, FAB Rassvet создает производственную базу для телекоммуникационного оборудования, спутников и пользовательских терминалов, а белорусская Aerospace Instruments занимается разработкой и специализированной технической продукцией.

Центр оборонных реформ также проследил связи X Holding с ФСБ – аппаратно-программные решения уже упомянутой Citadel используют российские спецслужбы для мониторинга телефонной связи и интернет-трафика.

К руководству Citadel в 2017 году присоединился Борис Мирошников, ранее возглавлявший Управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ, ныне известное как 18-й Центр ФСБ.

Кроме того, в 2018 году Citadel приобрела 51% доли Bastion: одним из совладельцев Bastion был Борис Королев – сын первого заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королева. Наиболее показательно, что в 2023 году Борис Королев стал заместителем гендиректора X Holding.

При этом "частный" космический проект получает и существенную государственную поддержку. Общая стоимость "Рассвет" еще в 2024 году оценивалась примерно в 6,1 млрд долларов, из которых около 26% должен был обеспечить бюджет.

В 2025 году "Бюро 1440" получило через Федеральное казначейство 3 млрд рублей – около 41 млн долларов – на компенсацию производственных и технологических расходов. Еще около 197 млн долларов компания получила в виде займов от Perspective Technologies, аффилированной с X Holding.

Откуда у "Бюро 1440" космические технологии

Сами "Бюро 1440" заявляют, что спутники, лазерные терминалы, компоненты платформ и наземная инфраструктура являются собственными разработками. Однако авторы исследования считают более вероятной другую модель: компания работает как интеграционный центр, объединивший ресурсы X Holding, государственную пусковую и регуляторную инфраструктуру, а также кадры российской космической отрасли.

Анализ Центра свидетельствует, что значительную роль в развитии "Рассвет" сыграли "Роскосмос" и его нынешний руководитель Дмитрий Баканов. Фактически он обеспечил интеграцию проекта в государственную космическую политику.

Кроме того, "Роскосмос" предоставил "Бюро 1440" доступ к стартовым площадкам и обеспечивал процедуры вывода спутников "Рассвет" на орбиту.

Часть специалистов, привлеченных к "Рассвет", ранее работала в Sputnix, Центре управления полетами ЦНИИмаш "Роскосмоса", "Российских космических системах" и других структурах.

Авторы исследования предполагают, что "Бюро 1440" могло использовать наработки OneWeb, в частности путем reverse engineering (обратного проектирования) – то есть детального изучения чужих технологий, чтобы воспроизвести или адаптировать их в собственных разработках.

Эту версию усиливает расследование Treadstone 71, согласно которому российские специалисты изучали терминалы Starlink, что могло помочь ускорить создание собственной системы. Плюс, в начале 2025 года "Бюро 1440" искало инженера по тестированию, среди требований к которому прямо указывался опыт обратного проектирования.

1300 поставщиков и миллионы вне западных санкций

Согласно выводам Центра оборонных реформ, нет оснований считать, что "Бюро 1440" имеет полный собственный цикл производства спутников и наземных систем. Исключением, вероятно, являются солнечные батареи, полный цикл производства которых обеспечивает дочерняя Labs 1440. В целом же компания скорее выступает центром разработки, закупок, координации и системной интеграции.

Ее производственная и поставочная сеть охватывает более 1300 компаний. Центр оборонных реформ выделил 150 юридических лиц с платежами свыше 10 млн рублей. Из них – ядро из 21 поставщика, каждый из которых в 2025 году получил от "Бюро 1440" более 100 млн рублей. Всего этой группе было перечислено 7,4 млрд рублей, или около 89 млн долларов.

При этом лишь пять из указанной 21 компании, по анализу Центра оборонных реформ, находятся под санкциями западных государств – Sotis, RPC Micran, Elesar Group, ОКБ "Факел" ("Роскосмоса") и Rezonit. ОКБ "Факел" – наиболее вероятный поставщик двигателей для спутников "Рассвет". В 2025 году "Бюро 1440" перечислило ему около 1,86 млн долларов.

Остальные 16 компаний не находятся под западными санкциями.

Крупнейшим получателем платежей от "Бюро 1440" в 2025 году стала Pallada LLC – она получила 1,6 млрд рублей, или около 18,9 млн долларов. Авторы исследования указывают, что эта компания не под западными санкциями, а большинство товаров в ее импорте имеет китайское происхождение.

Еще около 8,3 млн долларов получила белорусская Aerospace Instruments CJSC, связанная с исследованиями и разработками. Среди других компаний, которые CDR обозначает как не находящиеся под санкциями, – RPE "TEKS" LLC с платежами около 3,64 млн долларов, Aquamash Production Association JSC – 3,62 млн, казахстанская Alternative Solutions LLP – 2,5 млн, Radio Gigabit LLC – 2,18 млн и белорусская Belrobot CJSC – 1,93 млн долларов.

В эту же группу входят Newton Steel LLC – около 1,8 млн долларов, Macro Solutions LLC – 1,58 млн, SPC "Small Spacecraft" LLC – 1,42 млн, дочерняя Labs 1440 JSC – 1,35 млн и поставщик телекоммуникационного и лазерного оборудования El-Optics LLC – 1,21 млн долларов. В таблице CDR все они также указаны как не находящиеся под санкциями.

Еще четыре крупных поставщика не имеют указанных в исследовании западных санкций, однако находятся под санкциями Украины. Это Infostera LLC, которая получила около 3,94 млн долларов, MicroEM Component LLC – 3,44 млн, Yue Tech JSC – 1,7 млн и Keldysh Research Centre JSC – около 1,31 млн долларов.

Авторы исследования подчеркивают, что санкционные режимы разных государств не синхронизированы: одни компании находятся под ограничениями только в отдельных странах, другие – не находятся под ними вообще.

По оценке Центра оборонных реформ, такая фрагментарность позволяет сохранять поставки компонентов для стратегической спутниковой инфраструктуры.

"Ахиллесова пята", Китай и западное оборудование через третьи страны

Одной из ключевых уязвимостей "Рассвет" остается импортная зависимость.

В 2025 году "Бюро 1440" осуществило валютные платежи за товары почти на 68 млн долларов – в долларах, юанях и евро. Для некоторых поставщиков, по таможенным данным, доля импорта из Китая превышала 90%.

Отдельно Центр оборонных реформ обращает внимание на платежи в евро почти на 5,8 млн евро. В частности, Infostera получила более 2 млн евро аванса за специализированное измерительное оборудование.

Таможенные данные показывают, что через китайских и турецких поставщиков в Россию попадало оборудование западных производителей, в частности Rohde & Schwarz, TOPTICA, Keysight и других. Оно может использоваться для спутниковой связи, испытаний наземных станций, терминалов, антенных систем и другого оборудования.

В то же время авторы предостерегают: платежи в евро сами по себе не доказывают прямых поставок из ЕС. Но вместе с таможенными данными они могут свидетельствовать о сохранении доступа к оборудованию и компонентам, связанным с западными технологическими цепочками.

Особенно заметна роль Китая. В 2025 году сотрудники "Бюро 1440" ездили в КНР практически ежемесячно, а всего в таких командировках были задействованы около 90 человек. Среди направлений – ключевые центры китайского коммерческого космоса, спутникового интернета и производства спутников.

Одна из наиболее чувствительных проблем – радиационно стойкая электроника, необходимая для работы спутников в космосе. Еще в 2023 году тогдашний руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал электронную компонентную базу "ахиллесовой пятой" российских космических систем и сообщил о договоренностях с Китаем о закупках.

В 2024 году российский Минпромторг объявил два тендера на разработку радиационно стойких микросхем – аналогов западной продукции. Однако ни одна компания не подала заявку.

Центр оборонных реформ также не зафиксировал прямых закупок таких микросхем "Бюро 1440" у ключевых российских производителей. Это не означает, что российских компонентов в "Рассвет" нет – они могли поступать через посредников или в составе готовых модулей, – но усиливает версию об уязвимости компонентной базы проекта.

Показателен и кейс Materik LLC. В 2025 году "Бюро 1440" уплатило этой компании около 1,42 млн долларов, причем почти вся сумма была привязана к юаню. Materik ввозила из Китая маховики системы ориентации SMA-D-6 производства Shanghai Modern Aerotech. Эта китайская компания связана с немецкой Vectronic Technology GmbH, а характеристики SMA-D-6 почти совпадают с моделью маховика VRW-D-6 от немецкой Vectronic Aerospace.

Авторы предполагают, что китайское изделие может быть локализованной или адаптированной версией немецкой разработки, а Materik – каналом, через который "Бюро 1440" получает доступ к компонентам космического класса, в частности западного происхождения, через китайский рынок.

Почему это важно

"Рассвет" пока не является российским Starlink ни по масштабу, ни по возможностям. Но Москва вкладывает в него миллиарды долларов, интегрировала его в государственную космическую политику, привлекла ресурсы "Роскосмоса" и большой сети частных и государственных подрядчиков. А потенциальное военное применение системы уже выходит за рамки сугубо теоретических сценариев.

Россия пытается создать "суверенную" спутниковую систему, используя международные технологические и финансовые каналы, которые до сих пор остаются для нее открытыми.

Если заявленный график будет выполнен, уже в начале 2027 года Россия может получить еще ограниченную, но практически пригодную низкоорбитальную систему связи, которую можно будет использовать и в военных целях. Это не сделает "Рассвет" полноценным аналогом Starlink, но даст РФ новый инструмент для связи, передачи данных и работы беспилотных систем.

Именно поэтому Центр оборонных реформ предлагает действовать до того, как "Рассвет" будет развернут в значительно большем масштабе: ввести санкции против "Бюро 1440", его руководства и аффилированных структур, усилить экспортный контроль на критические космические компоненты и испытательное оборудование и перекрывать каналы поставок через Китай, Беларусь, Казахстан и другие транзитные юрисдикции.