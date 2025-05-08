Россия строит новый завод по производству взрывчатых веществ, - Reuters

Россия строит новый крупный завод в Сибири, чтобы нарастить производство взрывчатых веществ, которые используется в артиллерийских снарядах и других боеприпасах в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агенство, увеличение поставок взрывчатых веществ для боеприпасов имеет решающее значение для военных действий России в Украине. Анализ документов и спутниковых снимков, проведенный Reuters, показал, что новая производственная линия может значительно увеличить огневую мощь РФ.

По данным агентства, происходит масштабное расширение завода в Сибири. Оно должно помочь увеличить производство мощной взрывчатки, "которая используется в артиллерийских снарядах и других боеприпасах в войне в Украине". Ведь сейчас Москва вынуждена импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а ее собственные запасы боеприпасов уменьшаются.

Новая производственная линия строится на заводе, принадлежащем государственной оборонной компании "Завод им Я. М. Свердлова". Это крупный производитель взрывчатых веществ.

По информации Reuters, российские планы можно отследить в десятках документов, размещенных Главным управлением специального строительства министерства на сайте государственных закупок в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.

Также информацию можно найти в документах о закупке, в рамках которой принимались заявки на участие в создании необходимой инфраструктуры.

Как отмечает агенство, мощностей производства хватило бы, например, для обеспечения взрывчатым веществом 1,28 млн российских артиллерийских снарядов 152 мм.