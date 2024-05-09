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Россия будет пополнять армию техникой времен СССР, не переходя на военные рельсы, - ISW

Фото: Россия будет воевать преимущественно техникой времен СССР (Минобороны РФ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация полагается на огромные запасы техники и другого оборудования времен СССР, чтобы поддерживать операции и потери в Украине на уровне, который намного превышает возможности нынешнего российского оборонного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия не сможет мобилизовать свой оборонный фонд для пополнения запасов техники советских времен на протяжении многих лет.

В качестве аргументов приводятся данные британского Международного института стратегических исследований (МИСИ), который в феврале сообщил, что Россия способна поддерживать нынешние темпы потерь техники (более 3 тыс. боевых бронированных машин в год) как минимум в течение двух-трех лет, преимущественно за счет реактивации техники со складов.

По оценкам МИСИ, Россия потеряла более 3 тыс. боевых бронированных машин в 2023 году и около 8 тыс. с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В то же время, агрессор восстановил как минимум 1180 основных боевых танков и около 2470 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, которые были расконсервированы со складов в 2023 году.

В отчете также напомнили информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца о том, что российская оборонно-промышленная база способна производить 250-300 новых и модернизированных танков в год и ремонтировать еще 250-300 танков в год.

"Россия, вероятно, будет пытаться адекватно обеспечивать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы - шага, которого Владимир Путин до сих пор пытался избегать", - говорится в отчете ISW.

Напомним, на днях Институт изучения войны сообщал, что Путин, вероятно, пытается ослабить власть министра обороны РФ Сергея Шойгу за отсутствие военных успехов в Украине.

По данным британской разведки, Россия существенно нарастила производство оружия в 2023 году, но это все равно не способно полностью удовлетворить потребности агрессора во время войны.

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