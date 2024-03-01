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Российский ОПК значительно увеличил производство в 2023, но есть нюансы, - разведка Британии

Пятница 01 марта 2024 13:17
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Российский ОПК значительно увеличил производство в 2023, но есть нюансы, - разведка Британии Фото: российская ОПК значительно увеличила производство в 2023, но есть нюансы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская оборонная промышленность значительно увеличила объемы производства в 2023 году, впрочем, она не в состоянии полностью удовлетворить потребности российских оккупантов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

Как объясняет разведка, увеличение объемов производства было достигнуто путем:

  • увеличения рабочей силы примерно до 3,5 млн чел;
  • увеличения количества рабочих смен;
  • расширения существующих производственных линий;
  • возвращения в эксплуатацию простаивающих производственных мощностей.

Значительная доля увеличения производства приходится на ремонт и модернизацию имеющихся запасов, а не на новое производство. В качестве примера, большинство боевых танков, которые были произведены в 2023 году - состояли из отремонтированных машин.

Также в 2023 году резко возросло российское производство артиллерийских боеприпасов. Вероятно, оно продолжит расти и в 2024 году, но пик придется на следующие 12 месяцев из-за ограниченности производственных мощностей.

"Хотя оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна обеспечить материальное преимущество над Украиной в течение 2024 года", - пишет разведка.

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

В конце января аналитики Института изучения войны (ISW) писали о том, что российский ОПК способен производить не менее 100 основных боевых танков в месяц.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, страна-террорист, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Между тем, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о том, что враг не применял крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года. Вероятно, в целях создания ракетного резерва.

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