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Россия будет готова к переговорам только в случае победы в войне, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия будет готова к переговорам только в случае победы в войне против Украины. При этом вряд ли переговоры произойдут этим летом.

Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", - заявил он.

Переговоры Украины и РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны, но, если он будет базироваться на двух принципах. В частности, территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя будет заморозить.

При этом у президента ЮАР предложили провести переговоры между Украиной и Россией, пока войска страны-агрессора находятся на территории нашей страны.

В то же время Украина не отбрасывает идею переговоров с Россией, однако диалог невозможен при участии российского диктатора Владимира Путина.

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