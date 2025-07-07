Россия - балласт для БРИКС: в СНБО резко прошлись по новым фантазиям Путина

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС выдал очередные фейковые утверждения. Он нафантазировал "экономическое превосходство" БРИКС над G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

Коваленко напомнил, что Путин не приехал на саммит БРИКС в Бразилию, поскольку боится ареста. При этом лидер Китая Си Цзиньпин "даже не сделал вид, что ему интересно". В центре внимания саммита остались прозападные президент Бразилии Лула да Силва и премьер Индии Нарендра Моди.

Глава Кремля выступил на саммите по видеосвязи и рассказал о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом преимуществе БРИКС над G7".

"Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем вдвое. И более 60% этой экономики - это один Китай. россия же в этой коалиции - балласт", - обратил внимание руководитель ЦПД.

Он уточнил, что БРИКС не стал "антизападной осью". А Россия не стала лидером Глобального Юга. Она остается "сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс".

Стоит заметить, что саммит БРИКС проходит в Бразилии 6-7 июля.