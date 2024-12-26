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Россия бьет по Украине на Рождество, а Орбан называет Путина "честным игроком", - Туск

Четверг 26 декабря 2024 14:17
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Россия бьет по Украине на Рождество, а Орбан называет Путина "честным игроком", - Туск Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава польского правительства Дональд Туск осудил венгерского коллегу Виктора Орбана, который в одном из интервью назвал диктатора Владимира Путина "честным игроком" тогда, когда Россия прибегла к массированному обстрелу Украины в ночь на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Туска.

"В ночь на Рождество Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Тогда в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина честным партнером венгров. А министр Романовский повторил терпеливо заученные пожелания того дня: "Счастливого Рождества", - написал Туск.

В этот вторник Орбан давал интервью Mayar Nemzet, в котором назвал второго президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а Путина - "честным партнером".

Массированный обстрел Украины 25 декабря

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет обстрелы Украины, используя широкий спектр вооружения: артиллерию, ракеты, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

В ночь на 26 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Утром к беспилотникам "присоединился" массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Взрывы прогремели в нескольких областях страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя этот обстрел, подчеркнул, что атака была ответом России на обсуждение так называемого "рождественского перемирия".

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