Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший

"Под утро враг атаковал Одессу ударными БПЛА. К сожалению, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара возник пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали.

Однако это не все последствия. Известно также об одном пострадавшем мужчине. Медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение гражданин будет проходить амбулаторно.

Сейчас на месте вражеских атак работают оперативные и коммунальные службы.

Обновлено в 07:45

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что дрон россиян попал в балкон квартиры на третьем этаже многоэтажки.

Также он проинформировал, что пострадавших оказался 50-летний мужчина. У него резаная рана предплечья.