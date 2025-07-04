Россия атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы

Россия в ночь на 4 июля выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Речь идет о 330 ударных дронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА - 550 воздушных целей в целом. Более 330 - именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - заявил Игнат.
Он отметил, что этой ночью главной целью врага был Киев. По словам Игната, почти все воздушные цели врага летели в направлении столицы Украины.
"Сегодня баллистические ракеты, которые пришли, - это "Искандер-М" или KN-23, а также "Кинжал", к сожалению, не были перехвачены. Я хочу напомнить, что за июнь удалось перехватить из 17 восемь "Кинжалов", более 150 крылатых ракет и десятки баллистических ракет "Искандер-М" противовоздушной обороной", - добавил Игнат.
Как сообщили ранее Воздушные силы ВСУ, РФ выпустила по Украине ночью 539 дронов и 11 ракет, а именно:
Силы ПВО обезвредили 268 дронов и две крылатые ракеты "Искандер-К".
Зафиксировано попадание в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.
Основное направление удара - Киев. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия атаки, повреждены дома, железная дорога и другие здания. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Кроме того, после российского удара в Киеве ухудшилось качество воздуха, уровень загрязнения - высокий.
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