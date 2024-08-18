Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько сбили

Россия в ночь на 18 августа атаковала Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Большинство вражеских целей были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Этой ночью враг атаковал Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными дронами из Курской области.
Всего было обнаружено 16 вражеских целей, а именно:
Украинские защитники уничтожили две северокорейские KN-23, три крылатых ракеты и все дроны. ПВО работала в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.
Как отметил Олещук, остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.
О пусках дронов-камикадзе россиянами стало известно после полуночи. Из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Движение "Шахедов" фиксировали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Кировоградской областях.
Кроме того, оккупанты в две волны атаковали Киев. По данным Киевской городской военной администрации, оккупанты направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Они были уничтожены на подлете к Киеву и не достигли целей. В этот момент также в сторону Киева заходило несколько ударных дронов.
Во время второй волны российские войска выпустили в сторону столицы Украины, по предварительной информации, крылатые ракеты "Искандер-К", которые тоже были уничтожены.
В Киеве в результате атаки врага попаданий не было, пострадавших нет.
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