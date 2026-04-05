Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела

08:25 05.04.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских беспилотников сбили силы ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 76 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 93 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 4 апреля до утра 5 апреля россияне атаковали 93 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым,

Около 60 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 5 апреля российские оккупанты атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома, пострадали два человека.

Утром 4 апреля российские войска атаковали дронами рынок в Никополе Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, а более двадцати получили ранения.

Также вчера российские войска дважды нанесли удары по инфраструктурным объектам "Нафтогаза" в Полтавской области, что вызвало возгорание на месте обстрела.

