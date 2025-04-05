Ночная атака РФ по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Поздно вечером, 4 апреля, российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами. По состоянию на утро информация о количестве пострадавших возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники добавили, что ликвидировали пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.

"Российский удар БпЛА по Кривому Рогу: до 7 человек возросло количество пострадавших, погиб 1 человек. В результате атаки повреждены частные дома, детская площадка, трамвайные пути, маршрутные микроавтобусы и автомобили", - говорится в сообщении.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

Напомним, что вчера вечером (перед атакой дронов), россияне ударили по одной из улиц города баллистической ракетой "Искандер-М". Информацию о типе ракеты подтвердили в Генштабе ВСУ.

Вражеский удар был нанесен неподалеку детской площадки, в результате чего был поврежден ресторан, почти три десятка зданий, гаражей, а также уничтожено несколько автомобилей.

Однако самое главное - это люди. Из-за вражеского удара оккупанты погибли 18 человек (из них 9 детей", и еще 61 человек пострадали (из них 12 детей).

Подробнее о том, что произошло в Кривом Роге - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.