Россия атаковала Украину 88 дронами с трех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 12 апреля Россия осуществила массированное воздушное нападение на Украину, используя 88 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных моделей, которые летели с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Благодаря слаженной работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных огневых групп Сил обороны Украины, на 09.00 12 апреля подтверждено сбитие 56 вражеских БПЛА типа Shahed, которые пытались достичь своих целей на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, не нанеся негативных последствий.

Вследствие российской атаки пострадали несколько областей Украины: Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая.