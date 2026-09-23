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Россия атаковала гражданское судно в Черном море, погиб капитан

09:36 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала гражданское судно в Черном море, погиб капитан Фото: Россия атаковала гражданское судно в Черном море (Getty Images)
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Ночью 23 сентября российские войска нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. Погиб капитан судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины (АМПУ) и Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате российской атаки возник пожар. Погиб капитан судна, являвшегося гражданином Украины. Остальные экипажи были эвакуированы силами ВМС Украины, пожар ликвидирован.

"Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка", - отметили в АМПУ.

Там подчеркнули, что мир должен видеть и оценить целенаправленный террор России против гражданского судоходства и людей, обеспечивающих работу морских путей.

Фото: последствия атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесщины (t.me/odeskaODA)

Также, по информации Кипера, кроме судна россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру в Одесской области.

Кроме того, дважды подряд атакованы складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов.

Удары РФ по судам

Напомним, 17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.

В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.

Ранее в акватории Черного моря вблизи Одессы затонуло иностранное гражданское судно, подвергшееся ракетному удару со стороны РФ. В результате вражеской атаки погибли десять человек.

Всего за четыре с половиной года полномасштабной войны россияне уничтожили 1054 объекта украинской портовой инфраструктуры и нанесли удары по 232 гражданским судам. О таких данных украинская делегация сообщила во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, отметив угрозу мировой продовольственной безопасности.

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