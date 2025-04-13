В Сумах уже 84 пострадавших и 24 погибших, среди которых ребенок

В Сумах продолжает расти число жертв и пострадавших после ракетного удара 13 апреля. Среди погибших есть ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха.

"По состоянию на 13:00 в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, пострадали 84 человека, среди которых 7 детей.

"Троллейбус смерти"

Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.

"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей. На эту минуту 21 человек погиб, 84 ранены, среди них семеро детей", - отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.