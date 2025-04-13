В Сумах уже 84 пострадавших и 24 погибших, среди которых ребенок
В Сумах продолжает расти число жертв и пострадавших после ракетного удара 13 апреля. Среди погибших есть ребенок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха.
"По состоянию на 13:00 в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении ГСЧС.
Кроме того, пострадали 84 человека, среди которых 7 детей.
"Троллейбус смерти"
Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.
"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей. На эту минуту 21 человек погиб, 84 ранены, среди них семеро детей", - отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Удар России по Сумам
Российские войска нанесли два удара по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находились много людей. В омент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественно транспорте.
Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже число пострадавших возросло до 34, потом до 83. На данный момент центр города перекрыт, там работают полицейские, спасатели, медики. Фиксируется большое количество разрушений.
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