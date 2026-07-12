Россия атаковала Одессу дронами: есть попадание в жилую многоэтажку

Российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область вечером 12 июля. В Одесском районе зафиксированы попадания по жилому дому и коммерческому объекту, информация о возможных пострадавших уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.
Российские войска продолжают атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. По предварительным данным, в Одесском районе один из дронов попал в верхние этажи многоквартирного жилого дома. Еще один беспилотник повредил крышу строительного гипермаркета.
По данным корреспондента РБК-Украина, речь идет о ЖК "Радужный", который территориально находится в Одессе, однако считается частью Одесского района. То же самое касается гипермаркета, и речь идет о гипермаркете "Эпицентр".
В результате ударов возникли пожары, однако их уже удалось ликвидировать. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
На момент публикации воздушная атака на Одесскую область продолжается. Жителей региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до окончания опасности. Информация о последствиях ударов обновляется.
Напоминаем, что утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки погибли два человека, еще один пострадавший — 24-летний мужчина — получил осколочное ранение и был госпитализирован.