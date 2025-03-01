Россия атаковала Одесскую область дронами: повреждены дома, три человека ранены (фото)

Вчера вечером российские войска совершили атаку на Одесскую область ударными дронами. В результате удара погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

Фото: ГСЧС Украины

По информации Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаку совершили беспилотники, тип и количество которых устанавливаются. Удары пришлись на Одесский район области.

Кроме жертв, повреждены частный дом, предприятие, помещение спортивного учреждения, а также грузовые и легковые автомобили. На местах ударов работают прокуроры и правоохранители, которые документируют последствия атаки.

Фото: Одесская областная прокуратура

Также в результате попаданий произошло возгорание зданий и транспорта. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.