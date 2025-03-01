Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено будинки, троє людей поранені (фото)

Вчора ввечері російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними дронами. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та були госпіталізовані.

Фото: ДСНС України

За інформацією Одеської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атаку здійснили безпілотники, тип та кількість яких встановлюються. Удари припали на Одеський район області.

Окрім жертв, пошкоджено приватний будинок, підприємство, приміщення спортивної установи, а також вантажні та легкові автомобілі. На місцях ударів працюють прокурори та правоохоронці, які документують наслідки атаки.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Також внаслідок влучань сталося загоряння будівель і транспорту. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.