Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено будинки, троє людей поранені (фото)
Росія атакувала Одещину ударними дронами, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Пошкоджено будівл та транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Одеську обласну прокуратуру
Вчора ввечері російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними дронами. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та були госпіталізовані.
За інформацією Одеської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Атаку здійснили безпілотники, тип та кількість яких встановлюються. Удари припали на Одеський район області.
Окрім жертв, пошкоджено приватний будинок, підприємство, приміщення спортивної установи, а також вантажні та легкові автомобілі. На місцях ударів працюють прокурори та правоохоронці, які документують наслідки атаки.
Також внаслідок влучань сталося загоряння будівель і транспорту. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, що 28 лютого, російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками. У Харкові та в Одеському районі є "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл.