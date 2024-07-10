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Россия атаковала энергообъект в Ровенской области

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Ночью Россия атаковала ударными дронами энергообъект в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

В отдельных районах региона были обесточены бытовые и промышленные потребители.

По данным Укрэнерго, энергопитание всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, поздно вечером, 9 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу . Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед".

В Одессе во время атаки раздались взрывы .

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УкрэнергоАтака дронов