Россия атакует Украину дронами: в Харькове и Запорожье раздавались взрывы

Российские оккупанты поздно вечером, 1 февраля, в очередной раз атакуют Украину дронами. Под ударом оказались по меньшей мере Харьков и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне в течение всего дня и вечера атаковали нашу страну беспилотниками.

В частности, начиная с 21:00 вражеские дроны фиксировались над Сумской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями, а также над Черным морем.

Кроме того, примерно 22:55 в Харькове прозвучала серия взрывов, а еще чуть позже взрывы были в Запорожье. Информации о последствиях атаки пока нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.