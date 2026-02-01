Россия атакует Украину дронами: в Харькове и Запорожье раздавались взрывы
Российские оккупанты поздно вечером, 1 февраля, в очередной раз атакуют Украину дронами. Под ударом оказались по меньшей мере Харьков и Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, россияне в течение всего дня и вечера атаковали нашу страну беспилотниками.
В частности, начиная с 21:00 вражеские дроны фиксировались над Сумской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями, а также над Черным морем.
Кроме того, примерно 22:55 в Харькове прозвучала серия взрывов, а еще чуть позже взрывы были в Запорожье. Информации о последствиях атаки пока нет.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Атаки РФ на Украину
Напомним, в ночь на 31 января российские оккупанты также запустили по Украине дроны. По данным Воздушных сил, враг атаковал нашу страну 90 беспилотниками с пяти направлений.
Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить и подавить 76 дронов.
При этом было зафиксировано попадание 14 беспилотников на 9 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.