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Россия атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 января российские захватчики в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область. Сейчас в регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:41.

Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.

Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, но это не означает, что там действительно тревога, поскольку эти территории сейчас временно оккупированы.

Напомним, что в ночь на 8 января в Киевской тоже была слышна работа ПВО. В тот день украинские защитники, как и сегодня, сбивали вражеские дроны-камикадзе.

Позже работа противовоздушной обороны началась в столице. Незадолго до этого, военные фиксировали беспилотники в направлении Киева.

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