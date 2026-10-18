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Россия атаковала Киев баллистикой, в столице раздались взрывы

23:03 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушные силы предупредили о движущейся на Киев ракете. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

В КМВА призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и не оставлять их до отбоя тревоги.

Обновлено 23:25

По предварительным данным, в Деснянском районе под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском - нежилое здание. На места следуют экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Россия усиливает удары по Украине, в том числе по энергетике. Через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие", кафиры 76 раз атаковали энергетику и нефтегазовый сектор Украины. Десятки тысяч семей остались без света. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва стремится устроить в Украине блекаут.

Предварительной ночью, на 18 октября, Россия выпустила по Украине "Искандер-М" и 180 дронов, среди них 26 реактивных "шахедов". ПВО сбило 152 беспилотника, однако зафиксированы десятки попаданий.

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