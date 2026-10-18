Россия атаковала Киев баллистикой, в столице раздались взрывы

Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.
Воздушные силы предупредили о движущейся на Киев ракете. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.
В КМВА призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и не оставлять их до отбоя тревоги.
Обновлено 23:25
По предварительным данным, в Деснянском районе под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском - нежилое здание. На места следуют экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Россия усиливает удары по Украине, в том числе по энергетике. Через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие", кафиры 76 раз атаковали энергетику и нефтегазовый сектор Украины. Десятки тысяч семей остались без света. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва стремится устроить в Украине блекаут.
Предварительной ночью, на 18 октября, Россия выпустила по Украине "Искандер-М" и 180 дронов, среди них 26 реактивных "шахедов". ПВО сбило 152 беспилотника, однако зафиксированы десятки попаданий.