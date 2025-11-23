Россия атакует дронами, Павлоград уже без света после взрывов: где угроза ударов

Россияне вечером, 23 ноября, в очередной раз атакуют Украину дронами. Под удар уже попал Павлоград, после чего в городе исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал "Суспільне Новини".

По данным военных, начиная с 17:45, россияне снова запустили в Украине дроны. Беспилотники фиксировались в Сумской, Харьковской, Полтавской, а недавно еще и в Днепропетровской области.

В частности, в 19:17 Воздушные силы предупредили, дроны на северо- и юго-востоке Днепропетровской области движутся курсом на Павлоград. Через несколько минут в городе прогремел взрыв.

"После взрыва, который прогремел в Павлограде на Днепропетровщине, по всему городу исчез свет", - уточнили после этого в "Суспильном".

Фото: фиксация дронов РФ, в частности, курсом на Павлоград (скриншот)

По последним данным, вражеские беспилотники летят на юго-востоке Харьковской области курсом на Днепропетровскую, а также зафиксирован дрон на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:09 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.