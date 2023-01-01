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Россия анонсировала девять международных военных учений: с кем проведут

Фото: РФ проведет в новом году девять международных учений (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Константин Широкун

Сухопутные войска РФ проведут в 2023 году девять международных учений, в том числе с подразделениями Индии, Армении и Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Сообщается, что за пределами России, в Армении, подразделения сухопутных войск РФ проведут учения "Нерушимое братство-2023". Остальные восемь военных учений пройдут в 2023 году на российских полигонах.

Среди них:

  • российско-индийские межвидовые военные учения "Индра-2023";
  • военные командно-штабные учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023";
  • российско-лаосские военные учения;
  • российско-пакистанские военные учения "Дружба-2023";
  • российско-алжирские военные учения;
  • военные учения с подразделениями сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023";
  • российско-монгольские военные учения "Селенга-2023";
  • совместные российско-вьетнамские военные учения.

.

Напомним, что китайские и российские военные корабли отработали совместные действия в Восточно-Китайском море, подтверждая таким образом растущее оборонное сотрудничество двух стран.

Также мы писали, что Беларусь тем временем закончила так называемую "внезапную проверку" вооруженных сил, которая длилась шесть дней.

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