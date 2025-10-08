Россия активизирует провокации на ЗАЭС: возможны блэкауты и отключения генераторов

На 15 день питания от генераторов официальная пресс-секретарь - директор по коммуникациям Запорожской АЭС от оккупантов Яшина - заявила, что Украина последовательно якобы наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов.

При этом, ни одного подобного "удара" не зафиксировано даже мониторинговой миссией МАГАТЭ. Зато россияне буквально сегодня ночью снова осуществили артобстрел с территории вплотную к ЗАЭС.

Фото: россияне снова атаковали ЗАЭС (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, это свидетельствует о переходе к финальной стадии реинтеграции ЗАЭС. Ожидается, что россияне создадут очередную провокацию с "реальной" ядерной угрозой и используют ее для переключения станции на российские энергосистемы.

В то же время во время блэкаута на ЗАЭС продолжаются массовые отключения электроэнергии на территории оккупированной Запорожской области из-за технических работ на подстанциях в Мелитополе. Это также подтверждает активную фазу работ по-техническому переподключению АЭС.