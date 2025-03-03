Россия в 2025 году хочет еще 343 тысячи на войну против Украины, - ГУР

Россия продолжает активно комплектовать свои вооруженные силы, перевыполняя планы по рекрутингу. По информации заместителя начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скибицкого, в январе 2025 года Россия выполнила свои планы по набору на 107%. Это свидетельствует о том, что Кремль не имеет серьезных проблем с пополнением потерь и комплектованием войск.

Однако по словам Скибицкого, не все новобранцы являются добровольцами в классическом понимании этого слова. В течение 2025 года около 30% тех, кто "добровольно" идет служить, на самом деле будут людьми, находящимися под следствием или отбывающими условный срок.

Ранее этот контингент составлял лишь 15%, но сейчас его количество увеличивается. Российская армия использует так называемый "спецконтингент", набор из заключенных и людей, которые не имеют другого выбора.

Российская армия увеличивает набор

Если говорить о планах, то речь идет о наборе 343 тысяч военнослужащих по контракту. Однако, опираясь на опыт 2024 года, можно отметить, что эти планы часто корректируются в большую сторону.

Так, изначально планировалось набрать около 375-380 тысяч человек, затем цель была увеличена до 430 тысяч, и в итоге России удалось набрать 440 тысяч военных по контракту.

Для поощрения к службе Кремль предлагает высокие выплаты. За контракт, новобранец может получить более 2 миллионов рублей, что составляет от 20 до 25 тысяч долларов, в зависимости от региона.

"Как следствие, мы видим, в 2024 году план по укомплектованию за счет именно набора на контрактную службу был не просто выполнен, а перевыполнен минимум на 10 тысяч военнослужащих", - отметил он.

Однако, наибольшая часть контингента все же ориентирована на пополнение боевых потерь. Наряду с пополнением потерь, Россия также планирует формировать новые соединения и части в Московском, Ленинградском, Южном и Центральном военном округе. Бригады, участвующие в боевых действиях, будут доукомплектованы до дивизий, что позволит обеспечить дополнительные силы для фронта.

"Это, по сути, доукомплектование бригады до размера дивизии. И тоже предполагается, что на эти мероприятия будет привлекаться личный состав, который подпишет контракт с министерством обороны России", - подчеркнул Скибицкий.