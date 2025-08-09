С Россией или без. Иран пригрозил заблокировать "Маршрут Трампа" через Армению

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа заключили мирную сделку.

Документ в том числе предоставляет Вашингтону исключительные права на разработку транзитного маршрута через Армению (имеется ввиду Зангезурский коридор). Он соединит материковый Азербайджан автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

Причем управлять коридором будет американская компания в течении 99 лет с правом дальнейшего продления.

По словам Али Акбара Велаяти, это поставит под угрозу региональную безопасность и изменить геополитическую карту региона, и именно поэтому Иран будет блокировать строительство.

"Господин Трамп считает, что Кавказ - это недвижимость ч которую он может сдать в аренду на 99 лет. Этот проход не станет воротами для наемников Трампа - он станет их кладбищем", - заявил старший советник верховного лидера Ирана.

Он добавил, что Иран "всегда выступал против" Зангезурского коридора, заявив, что он изменить границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана в регион.

Также он сказал, что когда Турция и Азербайджан продвигали ранее этот план, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы продемонстрировать готовность заблокировать его.

"С Россией или без России мы будем действовать в интересах обеспечения Южного Кавказа", - говорит Велаяти, добавив, что по его мнению, Москва также выступает против коридора по стратегическим соображениям.

Назвав это коридор "политическим заговором, а не просто торговым проходом", Велаяти сказал, что он откроет НАТО возможность занять позицию "змеи" между НАТО и Россией.

Он утверждает, что ни одно правительство Армении не может легитимно согласиться на "раздел" своей территории, несмотря на давление США.

Также по его утверждению, премьер Армении Пашинян якобы заявлял ранее иранскому руководству, что выступает против этого маршрута.