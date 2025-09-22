Рош ха-Шана в Умани: более 35 тысяч хасидов уже в Украине, части отказали во въезде
В Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыли более 35 тысяч паломников-хасидов. Основной поток гостей наблюдался в течение последних пяти дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По данным ГПСУ, ежедневно границу Украины со странами ЕС и Молдовой пересекали от нескольких тысяч до более 10 тысяч паломников. Большинство из них въезжали организованными группами.
В то же время части паломников было отказано во въезде. Причинами стали проблемы с документами или действующий запрет на въезд, принятый государственными органами из-за предыдущих нарушений законодательства Украины.
Ранее РБК-Украина писало о праздновании иудейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечают 22-24 сентября. Это время молитвы и покаяния, когда, по верованиям, Бог определяет судьбу человека на год. Одной из главных традиций является паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани.
Директор Украинско-Израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир, художник и общественный деятель, доктор психологии Альберт Фельдман рассказал в интервью РБК-Украина о традициях празднования Рош ха-Шана в Украине и его значении для иудеев.
Также мы рассказывали об усиленных мерах безопасности в Умани во время празднования Рош ха-Шана. В городе круглосуточно дежурят правоохранители, запрещена продажа алкоголя и пиротехники, действует контроль транспорта на въездах. Также введены ограничения движения: отдельные улицы перекрыты, а доступ на некоторые участки разрешен только паломникам-хасидам.