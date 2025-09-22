Рош ха-Шана в Умани: более 35 тысяч хасидов уже в Украине, части отказали во въезде

В Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыли более 35 тысяч паломников-хасидов. Основной поток гостей наблюдался в течение последних пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По данным ГПСУ, ежедневно границу Украины со странами ЕС и Молдовой пересекали от нескольких тысяч до более 10 тысяч паломников. Большинство из них въезжали организованными группами. В то же время части паломников было отказано во въезде. Причинами стали проблемы с документами или действующий запрет на въезд, принятый государственными органами из-за предыдущих нарушений законодательства Украины.