У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку Харківського аеропорту на 19%

Фото: аеропорт Харкова (прес-служба)

За 11 місяців з харківського аеропорту вирушили понад 883,9 тисяч пасажирів

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків", входить до групи DCH Олександра Ярославського, у жовтні поточного року склав майже 72,7 тисячі осіб - це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба DCH.

Всього за 11 місяців 2018 р. з харківського аеропорту вирушили понад 883,9 тис. пасажирів - це на 19% більше, ніж за відповідний проміжок часу в 2017 році. Число міжнародних вильотів з аеропорту в жовтні досягла 386 - це на 36 перельотів більше, ніж у жовтні минулого року. В цілому за 11 місяців 2018 року з Міжнародного аеропорту "Харків" здійснено 4 311 вильотів з внутрішніми та міжнародними напрямками.

"Найпопулярнішими регулярними напрямками в цьому місяці були Київ (МАУ), Стамбул (Turkish airlines, Pegasus), Варшава (LOT), Катовіце (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air), Гданськ (Wizz Air), Вроцлав (Wizz Air), Тель-Авів (МАУ), Мінськ (Belavia). Також минулого місяця в аеропорту відкрилися регулярні напрямки в Гданськ і Вроцлав від Wizz Air. Також в листопаді з аеропорту "Харків" відкрилися два нових міжнародних напрямки. Компанія Wizz Air запустила рейси до Лондона і Відня", - сказано в повідомленні.

Більш того, Міжнародний аеропорт "Харків" продовжує розширювати мережу міжнародних маршрутів пасажирських авіаперевезень. З 2019 року "перша столиця" буде пов'язана регулярним прямим авіасполученням з Одесою, Краковом, Римом і Міланом, квитки на нові рейси вже доступні у продажу.

Показово, що пасажиропотік на внутрішніх рейсах зростає повільніше, ніж на міжнародних. Так, у жовтні 2018 року кількість пасажирів, перевезених всередині України, зросла на 19% в порівнянні з листопадом-2017, а за підсумками 11 місяців року, що минає показники аналогічного періоду за 2017 рік перевищені на 18%.

Міжнародний аеропорт "Харків" у його сучасному вигляді був побудований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, а також благоустрій прилеглої території склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала співрозмірну суму в реконструкцію належного їй аеродрому. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші. В даний час команда експертів Міжнародного аеропорту "Харків" спільно з Airport Consulting Vienna допомагає вибрати оптимальний варіант створення нового аеропорту у Дніпрі, оскільки Олександр Ярославський підтвердив готовність взяти участь у цьому проекті у разі якщо буде виділено повноцінне бюджетне фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги (стратегічного об'єкта цивільно-військового призначення, що перебуває у віданні держави).