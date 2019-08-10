В "Росатомі" пояснили вибух на полігоні

В корпорації "Росатом" заявили, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що до вибуху і радіаційного викиду призвів збіг обставин, який нерідко відбувається при випробуваннях нових технологій.

НП сталася під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією. В "Росатомі" заявили, що після вибуху кілька співробітників були відкинуті в море. Пошуки тривали до тих пір, поки залишалася надія знайти живих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і радіаційний викид на півночі Росії, при якому загинули співробітники "Росатому" і Міноборони, могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про яких президент РФ Володимир Путін заявляв у минулому році.

Як повідомляється, в Міноборони Росії заявляли, що 8 серпня на полігоні в Архангельській області стався вибух рідинного ракетного двигуна. Разом з тим, на думку американських експертів із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива, що не призведе до викиду радіації. На їхню думку, вибух і викид радіації стався в результаті аварії під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою.