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Вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою, - Reuters

Новини » Політика    10.08.2019 - 10:21
Вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою, - Reuters
Ілюстративне фото (mchs gov ua)

8 серпня на полігоні в Архангельській області стався вибух

Вибух і радіаційний викид на півночі Росії, при якому загинули співробітники "Росатому" і Міноборони, могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв у минулому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в Міноборони Росії заявляли, що 8 серпня на полігоні в Архангельській області стався вибух рідинного ракетного двигуна. Разом з тим, на думку американських експертів із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призведе до викиду радіації. На їхню думку, вибух і викид радіації стався в результаті аварії під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою.

"Вибухаючі ракетні двигуни на рідкому паливі не виділяють радіації, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети", - сказав старший науковий співробітник Федерації американських вчених. Анкит Панда.

Крім того, високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа на умовах анонімності повідомив, що США продовжують стежити за подіями на крайній півночі Росії.

"Запевнення Москви в тому, що "все нормально" здаються нам порожніми...Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 серпня під Архангельськом вибухнув реактивний двигун ракети. У Міноборони РФ заявляли, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.

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