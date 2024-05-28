Росармия сбросила КАБы на многоэтажки в Торецке, есть погибшие и раненые

По данным следствия, удар тремя авиабомбами по Торецку был нанесен захватчиками в шесть часов вечера. Враг обстрелял жилой квартал в центральной части города.

"В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия", - говорится в сообщении.

В облпрокуратуре сообщили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас им оказывают помощь медики.

"Окончательное количество погибших устанавливается", – добавили в прокуратуре.

Было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - рассказали в областной прокуратуре.

Последствия российского бомбового удара по Торецку (фото: t.me/pgo_gov_ru)

Российские обстрелы в Донецкой области

Напомним, города и поселки Донецкой области, особенно находящиеся недалеко от линии боевого столкновения, регулярно подвергаются российским обстрелам и авиаударам.

Так, например, в середине апреля только за день под вражеским ударом находились семь населенных пунктов области: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино. Были повреждены 63 гражданских объекта.

Перед тем в марте российские террористы сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку - в результате ударов 5 человек получили ранения.

Добавим, ранее этой зимой армия РФ сбросила две авиабомбы на Торецк. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Также напомним, на днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что с начала 2024 года российские оккупанты сбросили на территорию Украины уже почти 10 000 управляемых авиабомб.