Потери России в войне превысили 742 тысячи оккупантов, - Генштаб
За сутки, 30 ноября, украинские военные ликвидировали 1730 оккупантов. С начала вторжения РФ потеряла уже больше 742 тысяч военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 742130 (+1730) человек ликвидировано;
- танков - 9469 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 19369 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 20923 (+14) ед;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1019 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19803 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 2852 (+1) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30507 (+76) ед.;
- специальная техника - 3619 (+2) ед.
Потери РФ в Украине
В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину. С тех пор оккупанты теряют на фронте больше тысячи военных.
Отметим, что за последние дни рекордными оказались сутки 28 ноября - украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов.
Как ранее писало РБК-Украина, в России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.
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