Роналду пропустить передсезонне турне "Манчестер Юнайтед"

Нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду продовжує підкидати дрів у вогонь чуток про свій близький відхід із "Олд Траффорд". Португалець не поїде в азійський тур манкуніанців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо .

5-разовий володар "Золотого м'яча" не полетить з командою до Азії. 8 липня МЮ запланував виліт до Бангкока, де проведе передсезонний спаринг із "Ліверпулем".

Роналду отримав додатковий час від босів "Юнайтед" для залагодження особистих проблем. Паралельно продовжують циркулювати чутки про бажання португальця піти з команди. Він нібито розчарований трансферною політикою МЮ, усі конкуренти якого зробили кілька гучних підписань.

На "Олд Траффорд" Кріштіану Роналду сенсаційно повернувся минулого літа. У його активі 38 матчів у всіх турнірах сезону 2021/22, у яких португальський нападник забив 24 м'ячі.

Інтерес до зіркового форварда нібито проявляє "Челсі". Лондонці можуть вийти на манкуніанців із пропозицією продати Роналду за 14 млн фунтів.