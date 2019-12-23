Роналду програв перший фінал з 2013 року

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду програв свій перший фінальний матч з 2013 року. Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні туринський клуб у вирішальному поєдинку за Суперкубок Італії поступився "Лаціо" з рахунком 1:3.

Для португальця ця поразка стала першою в фіналі за 6 років. Останнє таке траплялося 17 травня 2013 року, коли Роналду в складі мадридського "Реала" поступився мадридському "Атлетіко" (1:2) у фінальному матчі Кубка Іспанії.

Після цієї поразки форвард виграв 12 фіналів поспіль. У складі "Ювентуса" Роналду зіграв два фінали та виграв перший, обігравши "Мілан" (1:0) в Суперкубку Італії в січні 2019 року. Роналду в цьому матчі забив переможний гол.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду висловив надію, що його команда виграє Лігу чемпіонів цього сезону.